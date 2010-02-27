Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу повысились в связи с пересмотром в сторону повышения ВВП США в четвертом квартале 2009 года, а также на фоне роста евро, сообщает РИА Новости

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,3 доллара - до 77,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,49 доллара - до 79,66 доллара за баррель.