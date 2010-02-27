Мировые цены на нефть повысились
12:25, 27 февраля 2010Энергетика
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В Нью-Йорке почти до 80 долл./барр.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,3 доллара - до 77,59 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,49 доллара - до 79,66 доллара за баррель.
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