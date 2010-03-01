Нефть поднялась выше 80 долларов за баррель

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник поднялись выше $80 за баррель после угрозы Ирана прекратить поставки энергоносителей в Европу из-за разногласий по поводу его ядерной программы, сообщает Рейтер.

Иранский бригадный генерал Хоссейн Салами в воскресенье заявил, что Тегеран может перестать поставлять топливо в Европу и направить ракеты в сторону любой недружественной державы.

Иран занимает четвертое место в мире по объемам экспорта нефти.

К 8.57 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 57 центов до $80,23 за баррель. В пятницу этот контракт подорожал на $1,49 до $79,66 за баррель, показав самый значительный процентный рост с мая 2009 года.

Апрельские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent также выросли на 57 центов до $78,16 за баррель.

"Всегда есть риск того, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на поставках нефти, и сегодняшний скачок цен на нефть является непосредственной реакцией на заявление Ирана", - сказал Тоби Хассаль из CWA Global Markets Pty Ltd.

Эксперты ждут публикации американской статистики на этой неделе: в пятницу станет известно, насколько изменился уровень безработицы.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты сообщили, что ВВП в четвертом квартале вырос на 5,9 процента, что превысило прогнозы и породило надежды на устойчивый спрос на энергоносители.