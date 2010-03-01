Украина прекратила экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы

Украина с 1 марта прекратила коммерческий экспорт электроэнергии так называемого "Бурштынского энергоострова" по направлению в Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«С 1 марта поставки с "Бурштына" прекращены», - сказал министр.

По его словам, прекращение экспорта победивших в аукционах по доступу к межгосударственным ЛЭП.

«Заявки от компаний не поступали. Ну и конечно, дефицит угля (газовой группы на складах Бурштынской ТЭС – УНИАН)», - сказал министр.

При этом он не исключил, что экспорт украинской электроэнергии в Восточную Европу может быть возобновлен с 1 апреля в случае поступления соответствующих заявок от компаний-экспортеров.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которому участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова. 16 февраля «Укрэнерго» провело безрезультативный месячный аукцион по доступу к Бурштынскому сечению на март из-за острого дефицита угля газовой группы, который в настоящее время испытывает Бурштынская ТЭС - единственная в Украине электростанция, работающая в синхронном режиме с UCTE.