Украина своевременно рассчитается за февральский газ

НАК “Нафтогаз Украины” своевременно проведет оплату ОАО “Газпром” объемов импортного газа, поставленного в Украину в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Все будет хорошо, как и всегда. Мы своевременно рассчитаемся за поставленный газ», - сказал министр.

При этом он в очередной раз опровергнул информацию о том, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в состоянии дефолта, напомнив при этом, что компания в прошлом году успешно провела реструктуризацию своих внешних обязательств и своевременно рассчитывается за поставленный газ с ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.