Польская Zomar заинтересована в возобновлении поставок

Польская компания Zomar заинтересована в возобновлении поставок украинской электроэнергии, но пока не видит такой возможности из-за слишком высокой цены покупки и низкой цены продажи в Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления компании Станислав АДАМЯК.

Он отметил, что в последнее время цены на электроэнергию в Польше по спотовым контрактам упали до примерно 58 долларов за МВт/ч, что равнозначно закупочным ценам в Украине.

С.АДАМЯК сообщил, что в сентябре-ноябре прошлого года, когда Zomar возобновил покупку электроэнергии из Украины, она стоила около 54 долларов, а цены в Польше были около 69 долларов. По его данным, затраты на доставку МВт/ч составляли около 5 долларов.

Председатель правления Zomar отметил, что Украина в случае сохранения высокой цены на свою электроэнергию может потерять перспективный польский рынок, поскольку нынешние украинские цены выше немецких.

Он также напомнил, что проблемой при покупке украинской электроэнергии остается не отвечающая международным стандартам практика, когда покупатель должен договариваться о покупке электроэнергии, не зная ее цены.

По словам С.АДАМЯКА, Zomar может возобновить закупки электроэнергии из Украины в апреле-мае текущего года в случае ее конкурентоспособной цены.

Как сообщал УНИАН, Украина с марта т.г. прекратила экспорт электроэнергии в Румынию, Венгрию и Словакию.

Ранее, в декабре прошлого года, от закупок отказалась польская компания Zomar, которая с сентября 2009 года возобновила импорт украинской электроэнергии благодаря улучшению рыночных условий для ее продажи в Польше.

Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» в июне прошлого года в связи с утверждением НКРЭ изменений в Договор членов ОРЭ изменила правила определения цены на экспортируемую электроэнергию, что повлекло рост цен на нее для Zomar на 30%.

Польская компания отказалась покупать по таким ценам электроэнергию из Украины.

Согласно новым правилам, цены на экспортируемую в Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяются по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент.

Согласно действующему контракту Zomar с «Укринтерэнерго», в 2010 году компания ежемесячно может покупать 130 МВт электроэнергии.