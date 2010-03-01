Vanco и «ЛУКОЙЛ» открыли значительные запасы на шельфе Ганы

Компания Vanco Ghana Ltd. заявляет об открытии в сотрудничестве с компанией LUKOIL Overseas Ghana Ltd. и Национальной нефтяной корпорацией Ганы (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) значительных запасов углеводородов на структуре Дзата (Dzata) блока Cape Three Points Deep Water, расположенного в глубоководной части шельфа Республики Гана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Vanco Prykerchenska Ltd.

В сообщении отмечается, что открытие углеводородов подтверждено результатами исследований, полученных при бурении скважины Дзата – 1 (Dzata-1) на территории блока Cape Three Points Deep Water.

Скважина Дзата-1 (Dzata-1) пробурена на морской глубине 1878 м на расстоянии приблизительно 75 км от береговой линии в южной части блока Cape Three Points Deep Water на территории бассейна Tano Республики Гана. Общая глубина скважины 4433 м, а на глубине 3653 м от уровня моря была обнаружена углеводородонасыщенная колонна общей мощностью 94 м, содержащая многопластовую нефтегазовую залежь эффективной мощностью 25 м. Основной песчаный коллектор содержит газ и легкую нефть на глубине 3663 – 3690 м. В данный момент скважина заглушена и законсервирована до последующей доразведки и окончательной оценки запасов углеводородов.

Скважина Дзата-1 пробурена с помощью полупогружной платформы для глубоководного бурения пятого поколения Sedco 702, оснащенной системой динамического позиционирования. Данная скважина является первой на выделенном для поисковых работ блоке Cape Three Points Deep Water. Общая площадь блока составляет 5164 кв. км, глубина морского дна на данном участке составляет от 200 до 3000 м.

1 апреля 2009 года правительство Республики Гана, Национальная нефтяная корпорация Ганы (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), Vanco Ghana Ltd. и LUKOIL Overseas Ghana Ltd., подписали новое соглашение о совместной добыче и разделе углеводородов на территории блока Cape Three Points Deepwater, которое было ратифицировано парламентом страны 30 июня 2009 года.

Доля в проекте компании Vanco составляет 28,34%, доля компании «ЛУКОЙЛ» составляет 56,66%. Доля Национальной нефтяной корпорации Ганы - 15% с возможностью последующего приобретения еще 5% при коммерческой эксплуатации месторождений.

Справка УНИАН. Vanco Energy – независимая компания, которая осуществляет геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений. Опыт Vanco включает весь перечень поисково-разведывательных работ: геологические исследования с целью определения перспективных структур и мест заложения поисковых скважин, инженерные, операционные и буровые операции. На протяжении своей истории Vanco сотрудничала с такими компаниями как Lukoil, ExxonMobil, Hydro, Nexen, Shell.

Последние 10 лет Vanco осуществила 12 детальных 2D-сейсмических исследований на суммарной площади более 25 000 км2, а также девять 3D-сейсмических исследований на площади около 19 000 км2. Vanco вместе с Total / Unocal принимала участие в бурении четырех глубоководных скважин в Габоне. В частности, был установлен мировой рекорд на скважине Габон Джужи-1 - бурение на глубине моря 2791 метр. Вместе с компанией Nexen Vanco пробурила две глубоководные скважины в Экваториальной Гвинее. Vanco была самостоятельным оператором по бурению глубоководных скважин в Марокко (скважина на глубине моря 2125 метров) и Кот д`Ивуар (скважина на глубине моря 1735 метров).

Vanco Prykerchenska Ltd. является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван Дайк. Vanco Prykerchenska Ltd. занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов.