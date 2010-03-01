Zomar: новые правила продажи электроэнергии осложнили ее экспорт

Новый порядок продажи украинской электроэнергии за границу осложнил ее экспорт.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал Станислав АДАМЯК, председатель правления компании Zomar, которая занимается экспортом украинской электроэнергии в Польшу.

Он назвал «не до конца продуманными» изменения порядка экспорта украинской электроэнергии, введенные украинскими властями в прошлом году.

В первую очередь С.АДАМЯК отметил, что аукционы необходимо проводить со значительным опережением, чтобы была известна цена электроэнергии, а не, как сейчас, в конце месяца – на поставки в следующем месяце.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта т.г. прекратила коммерческий экспорт электроэнергии с так называемого "Бурштынского энергоострова" в Румынию, Венгрию и Словакию.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка имеют возможность приобретать на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго».

Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго».

Также в декабре 2009 года и январе 2010 года «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели около 250 МВт пропускной способности острова.

16 февраля т.г. «Укрэнерго» провело месячный аукцион по доступу к Бурштынскому сечению на март, однако он оказался безрезультатным из-за острого дефицита угля газовой группы, который сейчас испытывает Бурштынская ТЭС – единственная в Украине электростанция, работающая в синхронном режиме из UCTE.