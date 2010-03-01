Франция получит 9% в «Северном потоке»

Сегодня в Париже в присутствии президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и президента Франции Николя САРКОЗИ председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный директор GDF SUEZ Жерар МЕСТРАЛЛЕ подписали Меморандум об увеличении объема поставок российского природного газа и о вхождении GDF SUEZ в проект «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В соответствии с документом, стороны изучат возможность поставки «Газпромом» для GDF SUEZ дополнительно до 1,5 млрд. куб. м газа в год, начиная с 2015 года. Поставки будут осуществляться по газопроводу «Северный поток», – говорится в сообщении.

А.МИЛЛЕР и Ж.МЕСТРАЛЛЕ отметили прогресс в подготовке сделки по вхождению французских партнеров в состав акционеров Nord Stream AG с 9-процентной долей в капитале компании, а также высоко оценили возможность закрытия этой сделки до начала строительства газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопровода приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, образованное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» – 51%, Wintershall Holding и

E.ON Ruhrgas – по 20%, Gasunie – 9%.

GDF SUEZ – одно из крупнейших энергетических предприятий Европы, основано в 2008 году в результате слияния компаний Gaz de France и SUEZ.