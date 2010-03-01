Эксперт: нужно стимулировать энергоэффективность

Вопрос стимулирования энергоэффективности должен прийти на смену политике по поддержке потребителей низкими тарифами на газ.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

По его мнению, среди возможных последствий дальнейшего искусственного сдерживания тарифов на газ – ухудшение финансового состояния «Нафтогаза» и его жизнеспособности в целом. Монополист будет вынужден выполнять свою функцию поддержки потребителей за счет низких тарифов, но сам сможет оставаться на плаву только благодаря прямым субсидиям государства, прогнозирует аналитик.

Как считает С.ПЕТРЕНКО, «частично покрыть разницу между экономически обоснованными тарифами и фактическими помогут увеличивающиеся поступления от транзита газа, но это не решит проблему убыточности продаж газа по ценам ниже себестоимости». Немаловажным остается тот факт, что средства, полученные за транзит газа, не направляются на модернизацию ГТС, подчеркнул аналитик. Он допускает, что «впоследствии, когда вопрос модернизации станет острее, Украине может понадобиться продать долю в ГТС для привлечения необходимых инвестиций».

С другой стороны, отметил аналитик, рекомендации правительства по ограничению цен на газ могут быть оправданы низкой платежеспособностью потребителей. Задолженность потребителей перед «Нафтогазом» с 1 января по 1 февраля 2010 года увеличилась почти на 3 млрд. грн., напомнил С.ПЕТРЕНКО. «Уровень оплаты за газ остается очень низким, и в такой ситуации требование заплатить более высокую цену будет означать еще меньший уровень оплаты и еще большую задолженность», - полагает он.

По словам аналитика, низкие цены на газ могут быть выгодны прежде всего крупным потребителям этого топлива. Он уточнил, что это и химические предприятия, и предприятия теплокомунэнерго, для которых расходы на природный газ составляют большую часть общих расходов. Но существующих в подземных хранилищах Украины 18 млд. газа на всех потребителей и на все нужды может не хватить, считает С.ПЕТРЕНКО. В частности, подчеркнул он, Украина должна будет иметь внушительные объемы газа в своих ПГХ к началу следующего отопительного сезона для обеспечения бесперебойного транзита в Европу. Газа, имеющегося в ПГХ, также не хватит для замещения дорогостоящего импорта для полного удовлетворения внутреннего спроса, уверен аналитик.

С.ПЕТРЕНКО полагает, что «выходом в данной ситуации может стать только поэтапное увеличение розничных цен на газ, в результате которого потребители будут вынуждены повышать свою энергоэффективность, снижать потребление природного газа или искать более дешевые энергоресурсы».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании решил рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранить цены на природный газ для всех категорий потребителей в 2010 году на уровне 2009 года.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«На сегодняшнем заседании правительства принято решение, что для бюджетных организаций, населения и промышленных организаций цена на газ останется на уровне цены 2009 года», - сказал Ю.ПРОДАН, уточнив при этом, что сохранить цену рекомендовано до декабря 2010 года включительно.

Министр отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что в прошлом году Украине удалось сформировать достаточные запасы природного газа в подземных хранилищах, который закачивался туда по льготным ценам 2009 года.