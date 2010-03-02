Цена нефти упала почти на доллар

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть снизилась на 0,96 долл.

Таким образом, ее цена составила 78,70 долл. за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник, 1 марта, поднялись выше 80 долл. за баррель после угрозы Ирана прекратить поставки энергоносителей в Европу из-за разногласий по поводу его ядерной программы.