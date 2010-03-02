Эксперт: электроэнергия для населения подорожает на 70%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысит цену на электроэнергию для населения в 2010 году в пределах 70%.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Данное повышение, по его прогнозам, пройдет в два этапа - во втором и третьем кварталах. По мнению аналитика, правительство будет вынуждено повысить цену на электроэнергию для населения в целях обеспечения рентабельной деятельности генкомпаний в связи с ожидаемым ростом стоимости энергетического угля для ТЭС на 10% в этом году.

Я.ЛИПЧИНСКИЙ отметил, что НКРЭ начала ежемесячно повышать розничные цены на электроэнергию с ноября 2009 года. По состоянию на март 2010 года, розничная цена на электроэнергию выросла более чем на 11% по сравнению с ноябрем 2009 года, сообщил аналитик. По его словам, это дало возможность «Днепроэнерго» и «Донбассэнерго» получить прибыль в четвертом квартале прошлого года и показать лучшие, чем ожидалось, результаты в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на март 2010 года, оставив их на уровне, утвержденном для февраля.

Об этом сказано в постановлении комиссии №155 от 23 февраля т.г.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго сохранен на уровне 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – 64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).

В январе НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на февраль на 2,5%.

Справка УНИАН. С декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета Министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.