Киевтрансгаз принудительно сокращает поставки газа на столичные ТЭЦ

Акционерная компания «Киевэнерго» требует от Киевской городской государственной администрации и НАК «Нафтогаз Украины» соблюдать условия трехстороннего Меморандума о стабильности энергоснабжения столицы в отопительный сезон 2009-2010 годов, который был подписан осенью прошлого года.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы компании.

«Киевэнерго со своей стороны выполняет все обязательства по Меморандуму. Мы не только перечисляем все деньги, которые получаем от КГГА в качестве компенсации за убытки через низкие тарифы, как того требует законодательство, но и выполняем все свои обязательства по стабильному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией », - заявил финансовый директор« Киевэнерго » Михаил УТКИН.

Пресс-служба напоминает, что с 23 февраля газораспределительная компания «Киевтрансгаз» в принудительном порядке сокращает поставку природного газа на ТЭЦ АК «Киевэнерго». Снижение давления газа на ТЭЦ происходит вопреки подписанному осенью 2009 года Меморандуму между тремя сторонами - "Киевэнерго", КГГА и НАК «Нафтогаз», который должен был гарантировать стабильность отопительного периода до мая 2010 года. Условиями Меморандума, в частности, предусматривается, что «Киевэнерго» получает стабильные поставки голубого топлива в течение отопительного периода и рассчитывается за него пропорционально средствам, которые поступают от КГГА по компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимости его производства.

Сейчас долг «Киевэнерго» перед поставщиками топлива за газ для производства тепла составляет 1 млрд. 752 млн. грн. При этом, энергокомпания не имеет задолженности за топливо для производства электрической энергии.

Долг городского бюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между тарифами на тепловую энергию и стоимостью ее производства, из-за которого "Киевэнерго" не может расплатиться за топливо, по состоянию на 1 марта текущего года достиг 1 млрд. 690 млн. грн. Как ранее сообщала компания, долг потребителей тепловой энергии перед АК «Киевэнерго» составляет 1,4 млрд. грн., потребителей электроэнергии - 886 млн. грн.

«Оплата задолженности "Киевэнерго" за топливо перед газопоставщиками возможна только после уплаты долга КГГА или применения действенных механизмов взаиморасчетов. Мы готовы к любым действенным схемам и сейчас ничто не мешает правительственным организациям их ввести вместо нарушения условий Меморандума», - сказал М.УТКИН.

АК «Киевэнерго» официальным письмом проинформировала КГГА о сложившейся ситуации, и попросила вмешаться в решение вопроса поставок газа на киевские ТЭЦ.

«Дальнейшее развитие событий зависит от поставщика газа. Если давление газа на ТЭЦ снизится до минимально возможного уровня, компания не исключает, что может повториться ситуация прошлого отопительного сезона, когда из-за нехватки топлива потребители не получали горячей воды, а "Киевэнерго" - дохода », – заявил М.УТКИН.

Также в пресс-службе сообщили, что сейчас на ТЭЦ «Киевэнерго» в полной мере используют весь объем газа, который подается от газоснабжающих организаций. Таким образом, потребители «Киевэнерго» получают тепловую энергию пропорционально уровню поставок голубого топлива.

В «Киевэнерго» напомнили, что в прошлом отопительном сезоне из-за прекращения поставок газа предприятиями НАК «Нафтогаз», АК «Киевэнерго» пришлось прекратить горячее водоснабжение, а позже перейти на использование резервного топлива.

*** Себестоимость 1 гигакалории, производимой АК «Киевэнерго», составляет 180 грн. без НДС. Это - один из самых низких показателей в Украине. «Киевэнерго» имеет минимальные затраты на производство одной гигакалории за счет когенерации – комбинированного способа получения одновременно тепловой и электрической энергии на ТЭЦ компании. На низкую стоимость гигакалории в Киеве влияет также эффект масштаба производства энергии.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой повлиять на действия ответственных работников филиала Управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», которые превысили свои полномочия и нарушили условия трехстороннего соглашения относительно бесперебойного снабжения газа киевским ТЭЦ на протяжении отопительного сезона 2009-2010 годов. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, столичная администрация просит «Нафтогаз» обязать газотранспортную компанию «Киевтрансгаз» неуклонно придерживаться условий Меморандума, подписанного осенью 2009 года.