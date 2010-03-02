Словакия подала иск к Газпрому по поводу убытков в начале 2009г.

Словацкая газовая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) подала в международный арбитражный суд в Париже иск к "Газпрому", потребовав от российского концерна возместить убытки от транзитного кризиса в начале 2009 года. Об этом сообщает Лента.ру. Словакия стала единственной страной, потребовавшей от "Газпрома" возместить убытки.

Свои убытки из-за противостояния России и Украины словацкая сторона посчитала еще в марте 2009 года, направив российским партнерам требование возместить их.

В начале января 2009 года Словакия, которая практически весь газ закупает в России, стала одной из наиболее пострадавших от российско-украинского газового конфликта стран. После того как 7 января прошлого года российская сторона прекратила транзит газа через Украину, в Словакии едва не разразился энергетический кризис. Правительство страны даже заявило, что намерено вновь запустить атомную станцию "Ясловске-Богунице", остановка которой была одним из условий принятия Словакии в Евросоюз.

За две недели транзитного кризиса страна недополучила около 300 миллионов кубометров газа на сумму в 100 миллионов долларов.

Вскоре после транзитного кризиса о намерении требовать компенсации убытков заявила Болгария, но иск так и не был подан. Российские чиновники советовали ей переадресовать свои претензии Украине.

В результате SPP подписала договора о покупке 850 миллионов кубометров газа в год с французской GDF Suez и немецкой E.ON Ruhrgas. Обе компании являются совладельцами SPP.

"Долгосрочные контракты о диверсификации поставок с GDF Suez и E.ON Ruhrgas значительно снижают зависимость Словакии от единого источника природного газа. В случае непредвиденных обстоятельств мы сможем обеспечить до пятой части годового потребления газа, получая его от других источников", - заявил тогда топ-менеджмент SPP.

Стоит отметить, что через территорию Словакии идет более половины российского газового экспорта в Западную Европу. В ноябре 2008 года "Газпром" и SPP подписали соглашения, в соответствии с которыми до 2028 года через Словакию будет прокачано более триллиона кубометров российского газа. При этом сама Словакия закупит 130 миллиардов кубометров топлива в России.