Украина сократила добычу угля

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2010 года сократили добычу рядового угля до 11 млн. 710,6 тыс. тонн, что на 0,9%, или 117,3 тыс. тонн меньше, чем за январь-февраль 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Минуглепроме, добыча коксующегося угля за отчетный период выросла на 9,5%, или на 351,4 тыс. тонн, – до 4 млн. 52,1 тыс. тонн, энергетического угля – сократилась на 5,8%, или 468,7 тыс. тонн, – до 7 млн. 658,5 тыс. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. сократили добычу на 11,7%, или на 791,5 тыс. тонн, – до 5 млн. 976,3 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля на государственных шахтах в отчетный период упала на 8,4% - до 1 млн. 475,5 тыс. тонн, энергетического – на 12,7% - до 4,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года шахты Украины увеличили добычу рядового угля до 5 млн. 963,2 тыс. тонн, что на 0,7%, или 42 тыс. тонн, больше, чем за январь 2009 года.

Справка УНИАН. Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 9,2%, или на 3,5 млн. тонн, – до 42 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в 2009 году сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 4,3%, или на 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – сократилась на 8,4%, или на 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

В 2008 году добыча угля в Украине выросла на 2,8%, или 2,116 млн. тонн, по сравнению с показателем 2007 года – до 77,654 млн. тонн.