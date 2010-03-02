«Газ Украины»: «Киевэнерго» не рассчитывается за газ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что с начала 2010 г. уровень расчетов АЭК «Киевэнерго» за газ для производства тепловой энергии для населения и бюджетных организаций равен 0% (для потребностей промышленности, то есть производства электроэнергии, расчеты составляют 100%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в то же время данные оперативного мониторинга удостоверяют, что киевляне в целом добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч., и за потребленную тепловую энергию. Однако, по данным компании, оплаченные ими средства в надлежащем объеме в ДК «Газ Украины» не поступают.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства киевской городской власти и АЭК «Киевэнерго» на крайне неудовлетворительное состояние расчетов за природный газ, потребленный на протяжении 2009-2010 гг.

Более того, АЭК «Киевэнерго» и дальше наращивает задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ. По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 01.03.2010, задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении 2009-2010 г. для производства тепловой и электрической энергии, превышает 1,7 млрд. грн., а уровень оплаты за газ составляет лишь 39%. Кроме того, задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в Украине за природный газ, потребленный на протяжении текущего отопительного сезона (с 01.10.2009), составляет 3,6 млрд. грн., оплата – 52%.

Таким образом, АЭК «Киевэнерго» является в настоящее время наибольшим должником в Украине за потребленный природный газ.

Вместе с тем, ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность в связи с тем, что АЭК «Киевэнерго» «постоянно медлит с проведением расчетов за потребленный газ». Таким образом, АЭК «Киевэнерго» нарушает действующий порядок газоснабжения и расчетов за природный газ, в т.ч., и собственные обязательства относительно проведения стопроцентных расчетов за потребленный газ.

Соответственно, ДК «Газ Украины», с целью повышения уровня расчетов за природный газ, не подтвердила плановые ресурсы природного газа столичной энергокомпании для отмеченных категорий потребителей. В свою очередь «Киевтрансгаз» и «Киевгаз», в соответствии с действующим порядком газоснабжения, ограничили транспортировку природного газа к наибольшим котельным города.

Компания отмечает, что в этой ситуации заложниками бесхозяйственности столичных руководителей и теплопроизводителей становятся киевляне. Ответственность за это полностью ложится на АЭК «Киевэнерго» и местные органы власти.

Как сообщал УНИАН, по данным «Киевэнерго» долг городского бюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между тарифами на тепловую энергию и стоимостью ее производства, из-за которого «Киевэнерго» не может расплатиться за топливо с ДК «Газ Украины», по состоянию на 1 марта текущего года достиг 1 млрд. 690 млн. грн. Как ранее сообщала компания, долг потребителей тепловой энергии перед «Киевэнерго» составляет 1,4 млрд. грн., потребителей электроэнергии - 886 млн. грн.

По данным «Киевэнерго» сейчас долг компании перед поставщиками газа для производства тепла составляет 1 млрд. 752 млн. грн.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.