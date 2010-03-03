Мировые цены на нефть повысились
08:00, 03 марта 2010Энергетика
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Почти до 80 долл./барр.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,98 доллара - до 79,68 доллара за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,29 доллара - до 78,18 доллара за баррель.
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