Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне признаков прогресса в деле помощи экономике Греции со стороны финансовой системы Евросоюза, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,98 доллара - до 79,68 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,29 доллара - до 78,18 доллара за баррель.