Мировая атомная энергетика возрождается

Мировая атомная энергетика переживает в последние годы период возрождения после упадка, наступившего после нескольких катастроф в конце 1970-80-х годов, крупнейшей из которой была авария в Чернобыле. Это отметили участники открывшейся накануне в Лондоне международной отраслевой конференции, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Причиной роста интереса к атомной энергетике стали рост цен на нефть и газ, а также установленные мировым сообществом жесткие нормативы снижения выбросов углекислого газа, который является причиной глобального потепления. Власти крупнейших стран мира полагают, что развитие "мирного атома" позволит им снизить зависимость от поставок углеводородов и выбросы парниковых газов, источником которых являются работающие на нефти и газе электростанции. Важным фактором стало также внедрение атомных технологий нового типа, которые, по заверению разработчиков, более безопасны и служат гарантией того, что аварии, подобные Чернобылю, больше не повторятся.

Ведущие страны мира разрабатывают программы строительства новых АЭС, указывают участники конференции. Так, в феврале этого года президент США Барак Обама объявил о выделении правительственных кредитных гарантий на 8 млрд долл для строительства двух атомных энергоблоков в штате Джорджия. Они должны стать первыми новыми реакторами, возведение которых будет начато в США за последние три десятилетия. После инцидента на АЭС "Тримайл-айденд" в штате Пенсильвания в 1979 г строительство в США новых энергоблоков было свернуто.

В Великобритании в прошлом году правительство опубликовало программу строительства серии новых атомных электростанций. По планам властей, к 2015 г на территории страны будут строиться по крайней мере 8 энергоблоков, первый из которых начнет работу в 2017 г.

Россия также планирует развивать атомную энергетику. Согласно российской целевой программе развития атомного энергетического комплекса на 2007-2010 гг и на перспективу до 2015 г, в ближайшие годы в России планируется построить 10 ядерных энергоблоков и начать строительство еще 10. К 2030 г предполагается увеличить долю атома в энергобалансе России с 16 проц до 25 проц.

В 2008 г Италия приняла решение возобновить развитие атомной энергетики, которая была свернута в соответствие с результатами референдума, проведенного в 1987 г.