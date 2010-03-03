КГГА намерена обратиться в Генпрокуратуру

Киевская городская государственная администрация не исключает обращение в прокуратуру и суд из-за ограничения НАК «Нафтогаз Украины» газоснабжения столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на расширенном заседании коллегии горадминистрации.

А.ГОЛУБЧЕНКО напомнил, что согласно меморандуму, подписанному между мэрией Киева, АК «Киевэнерго» и «Нафтогазом», газопоставщик обязан без ограничений подавать городу газ до 1 мая текущего года и обеспечивать тем самым температурный график горячей воды и тепла. А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что «Киевэнерго» и КГГА, со своей стороны, придерживаются всех взятых на себя обязательств, предусмотренных в меморандуме.

«Сегодня у «Нафтогаза» нет никаких оснований сокращать количество газа, объемы газа, которые подаются для тепла для населения. Если они это будут делать, то мы обратимся, соответственно, в прокуратуру и в суд. Никто не имеет права нарушать подписанные договоренности в одностороннем порядке», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, согласно договоренностям, на 1 мая компания «Киевэнерго» и столичная мэрия определят размер компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимостью его производства, подпишут соответствующий акт, и КГГА до конца года будет выплачивать компании эти средства.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что в столице есть все основания для того, чтобы отопительный сезон закончился без ограничений теплоснабжения. По его информации, определенные ограничения подачи газа происходили с 23 февраля, но благодаря теплой погоде температурный режим при подаче тепла и горячей воды выдерживался.

Как сообщал УНИАН, 1 марта КГГА обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой повлиять на действия ответственных работников филиала Управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», которые, по данным столичной администрации, превысили свои полномочия и нарушили условия трехстороннего соглашения по бесперебойной поставке газа киевским ТЭЦ в течение отопительного сезона 2009-2010 годов. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, столичная администрация просит «Нафтогаз» обязать компанию «Киевтрансгаз» неуклонно соблюдать условия меморандума, подписанного осенью 2009 года.

По данным пресс-службы «Киевэнерго», пока долг компании перед газопоставщиками за газ для производства тепла составляет 1 млрд. 752 млн. грн. При этом, энергокомпания не имеет задолженности за топливо для производства электрической энергии.

Долг городского бюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между тарифами на тепловую энергию и стоимостью ее производства, из-за которого компания не может расплатиться за топливо, по состоянию на 1 марта этого года достиг 1 млрд. 690 млн. грн. Как ранее сообщала компания, долг потребителей тепловой энергии перед АК «Киевэнерго» составляет 1,4 млрд. грн., потребителей электроэнергии - 886 млн. грн.

2 марта ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что с начала 2010 года уровень расчетов АК «Киевэнерго» за газ для производства тепловой энергии для населения и бюджетных организаций равен 0% (для нужд промышленности, то есть производства электроэнергии, расчеты составляют 100%).

Соответственно, ДК «Газ Украины», с целью повышения уровня расчетов за природный газ, не подтвердила плановые ресурсы природного газа столичной энергокомпании. В свою очередь «Киевтрансгаз» и «Киевгаз», в соответствии с действующим порядком газоснабжения, ограничили транспортировку природного газа к самым большим котельным города.

