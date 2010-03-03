"Газпром" намерен сам заняться экспортом

"Газпром" хочет реформировать свою систему экспорта газа в страны Европы, исключив из цепочки необоснованных посредников, сообщают СМИ со ссылкой на источники в компании, сообщает k2kapital.

Одним из вариантов реформы является создание в "Газпроме" департамента по торговле на внешних рынках на базе существующего департамента внешнеэкономической деятельности.

Сообщается, что "Газпром" планиует провести оценку обоснованности величины маржи посредников, а также оптимизировать систему возвращения прибыли для снижения затрат на маркетинг.

Сейчас система сбыта "Газпромом" продукции на европейском рынке является многоуровневой, причем, как считают в корпорации, деятельность многочисленных дочерних организаций не является прозрачной. Продукцию реализуют совместные торговые предприятия "Газпрома" и участников местных рынков - Wingas в Германии, GWH в Австрии, Promgas в Италии, "Югоросгаз" в Сербии и другие.