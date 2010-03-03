«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии

По оперативным данным, в январе-феврале текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 1,3%, по сравнению с январем-февралем 2009 года, – до 14,878 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-феврале увеличили выработку на 1,4% - до 14,840 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период Запорожская АЭС (ЗАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 5,8% – до 6,937 млрд. кВт/ч; Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 3% - до 2,859 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 2% - до 2,785 млрд. кВт/ч.

В то же время Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку на 12,4% - до 2,258 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе сократилась на 25% - до 36,2 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, в январе-феврале выработано 0,8 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в январе-феврале «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 14,043 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 1,5%, или 206,7 млн. кВт/ч, больше, чем за январь-февраль 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-феврале составила 42,6%, в феврале - 41,7%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-феврале составил 75,8% против 74,7% в январе-феврале 2009 года. При этом по итогам двух месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 101%, наименьший – на РАЭС – 56,3%.

В январе-феврале зафиксировано 2 учетных нарушения в работе АЭС - столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Недовыработка электроэнергии на АЭС из-за нарушений составила 308,124 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки - около 87 млрд. кВт/ч.

В 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.