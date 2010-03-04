Цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне публикации обнадеживающих данных о состоянии нефтяных запасов США, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,19 доллара - до 80,87 доллара за баррель, то есть достигла самого высокого с 11 января уровня.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,07 доллара - до 79,25 доллара за баррель.