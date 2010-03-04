Эксперт: каденция Дубины наиболее провальна

«Каденция Олега ДУБИНЫ была, без сомнений, наиболее провальной в 10-летней истории «Нафтогаза Украины», - считает руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

В переданном УНИАН комментарии по поводу отставки О.ДУБИНЫ с поста главы НАК «Нафтогаз Украины» К.БОРОДИН отмечает, что О.ДУБИНА подписал «кабальный 11-летний газовый контракт, по которому цена газа для Украины превышает цену газа для европейских стран, таких как Германия или Италия».

По словам эксперта, неспособность О.ДУБИНЫ организовать расчеты за российский газ в 2008 году привела к прошлогодней «газовой войне» и 2-недельной остановке поставок российского газа в Европу. «Это нанесло непоправимый ущерб позициям Украины, как основного транзитера российского газа. Последствия непродуманных действий Юлии ТИМОШЕНКО и Олега ДУБИНЫ приведут к колоссальным (причем необратимым) экономическим потерям страны после ввода в строй обходных газопроводов», - заявляет К.БОРОДИН.

Он отмечает, что в 2009 году «Нафтогаз» под руководством О.ДУБИНЫ пережил дефолт по еврооблигациям и вынужден был на условиях кредиторов реструктуризировать всю свою задолженность по внешним займам. В результате, дополнительные затраты компании на обслуживание кредитов увеличились на 40 млн. долл. в год.

Неспособность организовать сбор платежей с внутреннего рынка привела к тому, что в 2009 году «Нафтогаз» занял больше половины средств, использованных для расчетов с «Газпромом». За 2-хлетнипй период пребывания О.ДУБИНЫ у руля «Нафтогаза», обязательства компании перед банками выросли с 2-х до 4,5 миллиардов долларов, отмечает эксперт.

«Стиль руководства «Нафтогазом» О.ДУБИНОЙ лучше всего иллюстрирует тот факт, что в 2009 году он больше находился на больничном, чем на рабочем месте», - отмечает К.БОРОДИН.

«О.ДУБИНА лучше других знает свои «грехи» при руководстве «Нафтогазом». Не исключено, что именно поэтому он предпочел уйти в отставку до потери правительством Ю.ТИМОШЕНКО контроля над силовыми структурами, в частности МВД. Не приходится исключать, что теперь О.ДУБИНА отбудет на долгосрочное «лечение» куда-нибудь за рубеж», - допускает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 3 марта с. г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщимл, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров вчера, 2 марта, согласно поданному О.ДУБИНОЙ заявлению.

О.ДУБИНА возглавлял «Нафтогаз» с 24 декабря 2007 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.