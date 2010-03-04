Отставка КМУ не отразится на расчетах за газ

Отставка правительства никак не отразится на выполнении обязательств по расчету Украины за приобретенный в феврале газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

«Отставка правительства не повлияет на своевременность расчетов за приобретенный газ», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

1 марта министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что “Нафтогаз ” своевременно проведет оплату ОАО “Газпром” объемов импортного газа, поставленного в Украину в феврале.

Вчера, 3 марта, Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.