Эксперт: Нужно изменить закупочную цену электроэнергии

Для возобновления экспорта украинской электроэнергии в Восточную Европу необходимо изменить порядок определения ее закупочной стоимости на внутреннем рынке.

Такое мнение высказал агентству УНИАН руководитель экспертной группы консорциума «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

По его словам, прекращение экспорта обусловлено не столько дефицитом угля, сколько недальновидной ценовой политикой на данном рынке. Изменение порядка расчета тарифов на экспортную электроэнергию с июня прошлого года привело к снижению ее конкурентоспособности на европейском рынке. Кроме того, отметил эксперт, второй причиной, снижающей привлекательность украинской электроэнергии, является не отвечающая международным стандартам практика, когда покупатель договаривается о ее поставках, не зная цены.

«Именно тарифообразование на экспортную электроэнергию компании из Восточной Европы называют в числе главных причин падения спроса. И если Минтопэнерго действительно заинтересовано в исправлении ситуации, ему следует выступить с инициативой по изменению правил тарификации», – подчеркнул эксперт.

По мнению Д. ПОДТУРКИНА, государственные угледобывающие предприятия могут обеспечить энергетиков энергетическим углем при условии организации эффективной системы закупок с их стороны.

«Что касается так называемого дефицита угля, то общий объем добычи газовых и длиннопламенных углей на Украине позволяет полностью покрыть потребности энергетиков. Правда, для этого им необходимо организовать эффективную систему закупок угля у добывающих компаний. Однако в целом проблема нехватки газовых углей не является критичной для энергетики», – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта т.г. прекратила экспорт электроэнергии в Румынию, Венгрию и Словакию.

Прекращение экспорта обусловлено дефицитом угля газовой группы на складах Бурштынской ТЭС и отсутствием заявок со стороны компаний-экспортеров, приобретших на аукционах право осуществлять экспорт с Бурштынского энергоострова.

Согласно новым правилам, с июня прошлого года цены на экспортируемую в Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию украинскую электроэнергию пересматривались ежемесячно Национальной комиссией регулирования электроэнергетики и определялись по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, а также повышающий коэффициент