Нефть приближается к 81 долл. за баррель

Цены на нефть приближаются к $81 за баррель, стремясь к пику семи недель, при поддержке слабеющего доллара, сообщает Рейтер.

Росту способствуют и сообщения о возобновившихся диверсиях в дельте Нигера.

В 16.15 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,16 до $80,71 за баррель, а сорт Brent потерял $0,23 до $79,02 за баррель.

"Доллар отошел от максимальных уровней, и это подстегнуло цены на нефть, - сказал аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фрич. - Если рынок преодолеет вчерашний максимум $81,23, для некоторых инвесторов это станет сигналом покупать".

Боевики в дельте Нигера заявили в четверг о взрыве нефтепровода, принадлежащего итальянской Agip, а в среду та же группировка объявила о нападении на нефтяной объект, принадлежащий Royal Dutch Shell. Компания подтвердила это сообщение, но заявила, что это не повлияло на ее деятельность, так как объект был законсервирован.

По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в стране выросли на 4,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, что выше прогнозов аналитиков.

Китайский инвестиционный фонд China Investment Corp считает, что рост цен на сырье обгоняет восстановление мировой экономики благодаря мягкой кредитной политике во многих странах. Последние несколько месяцев цены на нефть оставались в диапазоне $69-84 за баррель, но по мнению Barclays Capital, они могут сместиться в диапазон $80-90 из-за сокращения мировых запасов.

"Если спрос в Азии растет так быстро при ценах в $70-80, то цены не надолго задержатся в этом диапазоне", - сказал аналитик Barclays Capital Пол Хорснелл.