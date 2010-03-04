«Нафтогаз" ведет переговоры с Ощадбанком о реструктуризации кредита

Нафтогаз Украины» ведет переговоры о реструктуризации 22 млрд. грн. кредитной задолженности перед «Ощадбанком». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которым располагает УНИАН.

«По результатам вышеуказанных переговоров был разработан механизм обмена существующих кредитов, полученных компанией от АО «Ощадбанк» в 2008-2009 гг., на внутренние негарантированные и необеспеченные облигации НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе указывается, что реструктуризация предусматривает увеличение среднего срока погашения данных долговых обязательств с 1 года до 10 лет. Также планируется амортизация облигаций, равными частями ежеквартально, начиная с 2015 года.

Если будет достигнута договоренность по данному вопросу, то это позволит «Нафтогазу» уменьшить расходы на обслуживание данных долговых обязательств на 300 млн. грн. ежегодно, а также высвободить из залога ликвидные активы компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

АО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 59,927 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 44,601 млрд. грн., обязательства – 43,540 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,386 млрд. грн.

АО «Ощадбанк» в 2009 году получил чистую прибыль 692,696 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.