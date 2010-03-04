«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за февральский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в феврале 2010 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины»

«Компания получила соответствующее подтверждение от банка-корреспондента», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

1 марта министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что “Нафтогаз ” своевременно проведет оплату ОАО “Газпром” объемов импортного газа, поставленного в Украину в феврале.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

В ОАО «Газпром» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» февральских поставок газа в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину в феврале.