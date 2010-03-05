Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг понизились на фоне укрепления курса американской валюты, сомнений в оздоровлении мировой экономики и падения цен на природный газ, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,66 доллара - до 80,21 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,71 доллара - до 78,54 доллара за баррель.