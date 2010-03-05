В пересмотре газовых контрактов заинтересована и Россия

В изменении украинско-российских газовых контрактов от 19 января 2009 года заинтересована не только Украина, но Россия, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Об этом он заявил УНИАН, высказывая свое мнение о перспективе корректировки контрактов накануне визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву, в ходе которого украинская сторона планирует начать обсуждение этого вопроса.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что переговоры по внесению изменений в документы могут быть сложными из-за «тяжелого наследия», оставленного правительством Юлии ТИМОШЕНКО, однако их успех во многом будет зависеть от четкости представленных украинской стороной аргументов в пользу пересмотра контрактов.

То, что Украина заинтересована в снижении цены на газ – это факт, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, однако и Россия, убежден эксперт, заинтересована в том, чтобы украинская газотранспортная система работала четко, и транзит газа осуществлялся без перебоев.

«При существующих условиях формирования цены, ситуация в «Нафтогазе» предкритическая – компания просто летит в долговую яму. Уже летом не будет средств для проведения текущих сервисных и ремонтных работ магистральных трубопроводов. Это уже почти очевидно. Какие могут быть расходы на сервис, если уже сейчас миллиардные долги с перспективой их наращивания? В результате – неотремонтированная ГТС, плюс незаполненные до оптимального уровня газом подземные хранилища могут привести к сбоям транзита газа следующей зимой. Сбои транзита, кто бы ни был в этом виноват, – это потери поставщика», – заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что россиянам необходимы среднесрочные и долгосрочные гарантии того, что через территорию Украины можно будет без перебоев осуществлять транзит газа и получать системную прибыль от экспорта топлива.

«Я думаю, что четкая конкретизация условий получения таких гарантий и может стать аргументом успеха переговоров. Я так считаю, учитывая свой опыт общения с россиянами», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что как Украине, так и России нельзя не учитывать перспективу увеличения на рынке энергоносителей сжиженного и сланцевого газа.

«И для России, и Украины есть важное обстоятельство – появление альтернативного газа в Европе – сжиженного катарского. После отказа США покупать сжиженный газ, объемы, предлагаемые Европе, увеличились, причем по цене ниже, чем контрактная цена «Газпрома». Кроме того, в перспективе – увеличение предложений сланцевого газа, о котором еще пару лет назад практически никто не говорил. Эти обстоятельства также обуславливают необходимость как можно быстрее Украине и России выйти на партнерскую взаимоприемлемую схему сотрудничества, чтоб Россия смогла эффективно продавать свой газ потребителям Европы», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что если все эти аргументы будут профессионально использованы в ходе переговоров, то можно будет рассчитывать на успешный результат, а именно: на снижение гарантированных объемов годовых закупок газа и снижения его цены в результате пересмотра формулы ее формирования. Это, по мнению эксперта, будет соответствовать украинским государственным интересам.