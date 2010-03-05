Янукович в Москве намерен обсудить "газовый" вопрос

В ходе официального визита в Москву Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его переговоров с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ будут обсуждаться отношения Украины и России, в том числе и "газовый" вопрос.

Как сообщает РИА «Новости», об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

В частности он заявил, что будут затронуты "традиционные вопросы отношений России и Украины, в том числе и вопросы, касающиеся поставок газа в Украину, транзита газа в Европу, надежности этих поставок".

Президент Украины выразил уверенность, что сможет договориться с Россией по всем вопросам в газовой сфере. "Я уверен в том, что партнеры всегда договариваются", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос о возможности "ценовых войн" относительно газа между Россией и Украиной.

По его словам, во время пятилетнего периода "оранжевой" власти было нарушено "очень много стабильных направлений развития Украины, в том числе в вопросах обеспечения Украины газом и транзитных поставок газа в Европу".

Также, говоря об отношениях Киева с НАТО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос вступления Украины в Альянс сейчас не стоит. По его словам, Украина намерена выстраивать партнерские отношения с НАТО, "глубина которых не больше, чем (отношений) России (с НАТО)".