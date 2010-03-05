Китай увеличит добычу природного газа на 8%

Китай увеличит добычу природного газа в 2010 году на 8% в сравнении с прошлым годом, заявил в пятницу в Пекине премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао (Wen Jiabao), сообщает РИА Новости.

Выступая на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей, премьер сообщил, что в 2010 году добыча природного газа достигнет 92 миллиардов кубических метров.

В отношении роста добычи сырой нефти ожидаемый рост составит 0,5% - до 190 миллионов тонн. Также на 3,3% увеличится добыча угля, его объем запланирован на уровне 3,15 миллиарда тонн.

По мере увеличения добычи энергетических ресурсов, Китай намерен активно "налаживать работу по экономии энергоресурсов, сокращению выбросов и реагированию на климатические изменения", сообщил Вэнь Цзябао.

По его словам, в текущем году будут ликвидированы избыточные энергопроизводящие мощности: закрыт ряд устаревших угольных ТЭС общей мощностью 10 миллионов киловатт.

Сегодня Китай стоит на втором, после США, месте в мире по объемам эмиссии парниковых газов.

Согласно поставленной руководством КНР задачи, к 2020 году Китай на 40-45% сократит выбросы углекислого газа на производство единицы добавленной стоимости по сравнению с показателями 2005 года.