Янукович в Москве постарается как можно меньше обещать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время первого своего визита в Россию будет избегать конкретных заявлений в важных для россиян вопросах, пытаясь обойтись дипломатическими формулировками, которые оставят ему определенное поле для маневра в будущем.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт считает, что В.ЯНУКОВИЧ во время встреч с российскими высокопоставленными должностными лицами будет пытаться продемонстрировать максимальную открытость в вопросах развития сотрудничества Украины с РФ, особенно из-за неудовлетворения россиян его первым зарубежным визитом в Европейский Союз.

"Здесь точно он будет пытаться минимизировать последствия того, что первый визит осуществил в Брюссель", - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он заметил, что российская власть, в свою очередь, попробует использовать эту ситуацию, чтобы заставить В.ЯНУКОВИЧА задекларировать как можно больше в вопросах двусторонних отношений, в интересах России, но, скорее всего, новый Президент Украины не будет этого делать.

"На месте ЯНУКОВИЧА, очевидно, необходимо стараться как можно меньше обещать, а с другой стороны - показывать себя, как доброго партнера для РФ", - сказал польский эксперт.

Он сомневается, что В.ЯНУКОВИЧ во время сегодняшних встреч с представителями российской власти может заявить, что Черноморский флот РФ останется в Крыму после 2012 года, или о том, что Украина намерена присоединиться к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что потенциально интересной темой может стать готовность российской власти оказать Украине финансовую помощь.

"Вопрос: захотят ли россияне разыграть эту карту", - сказал он, отметив, что ранее, несмотря на обещания, финансовую помощь не получили ни Беларусь, ни Молдова.