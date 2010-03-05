Турчинов: создание газотранспортного консорциума - предательство

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что любые разговоры о создании газотранспортного консорциума являются предательством национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге журналистам в связи с сегодняшним визитом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву для обсуждения, в частности, и газового вопроса.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что в прошлом году в работе украинской газотранспортной системы не было ни одного сбоя. «Ни одного сбоя, ни одной проблемы. Газотранспортная система работает надежно и эффективно. И любые разговоры о необходимости создания какого-то консорциума, передаче в аренду, какие-то формулы совместного владения или контроля с другими странами нашей ГТС с нашей точки зрения являются просто предательством национальных интересов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что ГТС для Украины является фундаментом экономической независимости.

Напомним, Виктор ЯНУКОВИЧ во время предвыборной кампании заявлял о необходимости создания консорциума для управления украинской ГТС и обещал в случае победы на выборах начать соответствующие переговоры с Россией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, Президент В. ЯНУКОВИЧ находится с официальным визитом в Москве.

Российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники пишет, что "В.ЯНУКОВИЧ намерен с ходу решить ключевой вопрос для украинской экономики — добиться снижения цены на российский газ с нынешних 305 долл. до 205-210 долл. за тыс. куб. м. Взамен Киев согласен допустить "Газпром" к управлению своей газотранспортной системой».