Турчинов: Резервы газа превышает 14 млрд. куб. м

На сегодняшний день резерв газа в Украине превышает 14 млрд. куб. м.

Об этом на брифинге сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Сейчас, когда фактически заканчивается отопительный сезон, у нас резерв газа более 14 млрд. куб. м, и именно этот ресурс позволил правительству принять решение о неповышении цен в 2010 году (на газ – УНИАН) и для населения, и для коммунальных служб, и для промышленности. Цены на газ останутся на уровне прошлого года», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что в начале текущего отопительного сезона в Украине был накоплен рекордный объем газа – 27 млрд. куб. м, в то время как в конце 2007 года, когда правительство Юлии ТИМОШЕНКО пришло к власти, запасов газа практически не было. На тот момент, по словам А.ТУРЧИНОВА, долги по оплате газа «Нафтогазу» составляли 15,7 млрд. грн., а общий долг превышал 24 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики сохранить цены на природный газ для всех категорий потребителей в 2010 году на уровне 2009 года.

По словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, данное решение было принято в связи с тем, что в прошлом году Украине удалось сформировать достаточные запасы природного газа в подземных хранилищах, который закачивался туда по льготным ценам 2009 года.