Януковичу удастся добиться пересмотра цен на газ

Президенту Украины Виктору Януковичу в ходе его визита в Россию удастся добиться пересмотра цен на газ для украинских промышленных предприятий. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии для UBR политолог Вадим Карасев.

"Цены на газ будут пересмотрены. Судом восстановлено "Укргазэнерго" - появится новый посредник, за счет которого будет снижена цена на газ. Януковичу нужно сейчас любой ценой, любыми обещаниями снизить цену на газ для украинских промышленных предприятий. Иначе он не будет понят здесь, внутри Украины. Это будет первый успех, видимый для населения", - отметил политолог.

"На фоне "неэффективной" Тимошенко, которая привезла катастрофически "высокую" цену на газ, Янукович будет смотреться как некий спаситель для Украины, как эффективный переговорщик и успешный энерго- или газодипломат", - сказал Карасев.

"Это будет достигнуто ценой появления нового посредника, который будет смешивать российский и туркменский или среднеазиатский газ. Во-вторых, это будут геополитические уступки в большом пакете. Но это все пока будет в предварительных набросках. Но потом мы узнаем, когда будут дополняться или конкретизироваться статьи Большого договора от 1997 года между Украиной и Россией", - резюмировал эксперт.