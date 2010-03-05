Евросоюз выделил 200 млн. евро на Nabucco

Европейский союз инвестирует в энергетические проекты дополнительно 2,3 млрд. евро. Из них 200 млн. евро пойдут на строительство газопровода "Набукко". Еврокомиссар по вопросам энергетики говорит о "новой эре" в европейской энергетической политике, сообщает Немецкая волна

В четверг в рамках программы по оживлению конъюнктуры Евросоюз принял решение дополнительно инвестировать в перестройку и оптимизацию газовых и электросетей Европы 2,3 миллиарда евро. Эти средства предназначены для 31 газового проекта и 12 электропроектов.

Как заявил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер, такой шаг Евросоюза свидетельствует о "новой эре" в европейской энергополитике. Ведь Евросоюз еще никогда не инвестировал так много средств в перестройку энергетической инфраструктуры. Ввиду того, что некоторым из газовых и электрических сетей Евросоюзу уже почти сорок лет, принятое решение является достаточно своевременным, отмечают обозреватели.

200 миллионов евро из выделенных Евросюзом средств пойдут на строительство газопровода "Набукко", который будет поставлять газ от Каспийского моря в Европу в обход Украины и России. Таким образом, Европейский союз пытается лишиться энергетической зависимости от России. Кроме того, перестройка внутренних сетей снабжения энергоносителями должна помочь избежать проблем, которые возникли во время украинско-российского газового кризиса зимой прошлого года. Тогда, например, Болгария особенно пострадала от недостатка газа. "В случае повторения газового кризиса на помощь должны были бы прийти соседние государства, - убеждает Оттингер. – Потому нам нужны газопроводы в оба направления, то есть и к востоку".

Правда, не все средства Евросоюз будет выделять сам. Почти половина денег должна поступить от инвесторов. В целом же еврокомиссар Оттингер ожидает поступление в отрасль почти 22 миллиардов евро от частных инвесторов на протяжении следующих трех-пяти лет.