Янукович и Медведев решили разобраться с газовой отраслью

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручили правительствам двух стран обсудить вопрос сотрудничества в газовой отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Д.МЕДВЕДЕВ на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

«У нас есть действующий контракт (в газовой сфере). Мы договорились, что дадим поручение правительствам и министрам вступить в полноформатные отношения и обсудить сотрудничество на энергетическом треке – как на газовом направлении, так и по другим энергетическим вопросам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он уверен, что реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики, принесет пользу народам двух стран и привлечет долгосрочные инвестиции, что особо важно в условиях мирового экономического кризиса.