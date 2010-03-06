Визит Януковича в Москву - начало диалога о газовом консорциуме

В Госдуме России считают, что во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву начат диалог о создании газотранспортного консорциума.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сказал вице-спикер Госдумы Александр БАБАКОВ.

«В ходе визита начат диалог о создании газотранспортного консорциума, снятии политизированных ограничений на импорт украинских товаров и кредитах для стабилизации украинского госбюджета», - сказал А.БАБАКОВ.

Он уверен, что в отношениях между Россией и Украиной нужна четкая, прагматичная повестка дня.

«Считаю, что внешнеполитическим приоритетом для Украины должны быть отношения с тем государством, с которым больше всего проблем, и где при этом можно достичь наиболее быстрых и очевидных результатов. Ни у кого не вызывает сомнений, что сегодня такой страной для Украины является Россия», - сказал он.

А.БАБАКОВ подчеркнул, что России и Украине нужна перезагрузка в области экономики и сельского хозяйства, возрождения кооперации в отраслях военно-промышленного комплекса, для решения газовой проблемы. Но не путем переговоров о ценах, а созданием нормально функционирующего газотранспортного консорциума, с возможным приглашением европейских стран, добавил он.

«Консорциум позволит не только привлечь инвестиции для модернизации существующей углеводородной системы, но и предоставит гарантии энергетической безопасности – Европы, Украины и России. Надеюсь, что новый президент Украины приедет в Москву с четкой стратегией собственной политики в этом направлении: где Украина готова идти на компромисс, а где ждет уступок от Москвы», - подчеркнул А.БАБАКОВ.

По его словам, в последние пять лет «в Украине искусственно лепили образ врага из России и, к счастью, неудачно».

«Строить отношения между странами так, как это делал Виктор ЮЩЕНКО, значит не только вредить экономическим интересам двух стран, но и действовать вразрез с настроениями украинского и российского общества. Нормализация диалога с Украиной - единственно правильная политическая линия. Потому что наши страны - главные стратегические партнеры друг для друга. Очень важно, чтобы с самого начала работы нового президента отношения между двумя странами строились не на «братской» риторике, а на четком следовании прагматичным интересам, которые мы можем успешно реализовать в сотрудничестве с соседями. Эти интересы очевидны: выход из кризиса, модернизация и развитие экономики», - добавил А.БАБАКОВ.