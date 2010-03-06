ЕС отказался покупать газ на восточной границе еще в 2008 г

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украина" Олег ДУБИНА заявляет, что европейские страны и компании, работающие на газовом рынке, еще в 2008 году отказались покупать российский газ на восточной границе Украины.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели", № 9 (789) от 6 - 12 марта 2010.

"В 2008 году ЕС от Украины просто отвернулся. Я предлагал: давайте подпишем контракты, и вы будете получать газ на восточной границе Украины. Тогда и спрос будет с нас", - заявил О.ДУБИНА.

Вместе с этим, он считает, что на сегодняшний день брюссельские договоренности марта 2009 года по модернизации украинской ГТС выглядят как "виртуальная затея".

"Сегодня никто даже не говорит о потенциально обещанных финансовыми евроинститутами миллиардах долларов на реконструкцию украинской ГТС. Потому что увеличивать мощность нашей ГТС без учета планов ЕС по закупке российского газа и планов "Газпрома" - виртуальная затея. Говорят о трех маршрутах экспорта российского газа", - сказал О.ДУБИНА.

Он также сообщил, что за время его работы на посту главы НАК на реконструкцию объектов газотранспортного комплекса вкладывалось лишь 1,5 % от общих поступлений в год. "Этих средств хватало на финансирование только самых необходимых мероприятий", - сказал О.ДУБИНА.