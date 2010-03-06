Мировые цены на нефть вновь повысились
В Нью-Йорке превысили 81 долл./барр.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,23 доллара - до 79,77 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,21 доллара - до 81,42 доллара за баррель.
Опасения инвесторов, напуганных опубликованным накануне негативным прогнозом динамики объемов кредитования в Китае, развеялись с открытием в Пекине сессии высшего органа государственной власти КНР - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на котором будут обсуждены и утверждены национальный бюджет и основные макроэкономические цели на 2010 год. Таким образом, китайские власти внесут ясность в курс экономического развития Поднебесной в 2010 году и развеют, тем самым, неопределенность, оказывавшую немалое давление на мировые рынки.
Помимо информации об открытии очередной сессии ВСНП, рост фондового рынка Китая в пятницу подкреплялся хорошей макроэкономической статистикой. В частности, согласно обнародованным статистическим управлением КНР данным, объем розничных продаж в стране по итогам 2009 года показал рост, несмотря на кризис.