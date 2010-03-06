Мировые цены на нефть вновь повысились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу повысились на фоне положительных данных о безработице в США и решения Китая о продолжении стимулирования мер по улучшению экономических показателей, сообщает РИА Новости

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,23 доллара - до 79,77 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,21 доллара - до 81,42 доллара за баррель.

Опасения инвесторов, напуганных опубликованным накануне негативным прогнозом динамики объемов кредитования в Китае, развеялись с открытием в Пекине сессии высшего органа государственной власти КНР - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на котором будут обсуждены и утверждены национальный бюджет и основные макроэкономические цели на 2010 год. Таким образом, китайские власти внесут ясность в курс экономического развития Поднебесной в 2010 году и развеют, тем самым, неопределенность, оказывавшую немалое давление на мировые рынки.

Помимо информации об открытии очередной сессии ВСНП, рост фондового рынка Китая в пятницу подкреплялся хорошей макроэкономической статистикой. В частности, согласно обнародованным статистическим управлением КНР данным, объем розничных продаж в стране по итогам 2009 года показал рост, несмотря на кризис.