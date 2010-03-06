Глава General Electric не получит бонусы

Исполнительный директор американской машиностроительной корпорации General Electric Джефф Иммелт не получит бонусов по итогам 2009 года уже второй год подряд на фоне плохой отчетности кмпании по итогам года, сообщает Газета.Ru.

Совет директоров компании согласился на просьбу Иммелта не выплачивать ему компенсацию, даже несмотря на то, что он продемонстрировал успешную работу в трудные для компании времена. В 2007 размер бонусов главы GE составил $5,8 млн.