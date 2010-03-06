Зарплата главы Вritish Рetroleum выросла на 41%

Зарплата главы крупнейшей нефтяной компании Европы Вritish Рetroleum (BP) выросла на 41% в 2009 году, даже несмотря на то, что прибыль компании сократилась на 45% по итогам года, сообщает Газета.ру.

Тони Хейворд в прошлом году получил 4,01 млн фунтов ($6,03 млн), по сравнению с 2,85 млн фунтов в 2008 году. Решение повысить зарплату связано с улучшение производственных показателей, заявила глава комитета по вознаграждениям BP ДеАнн Джулиус в годовом отчете компании.

BP объявила о 4-процентном росте добычи по итогам 2009 года. Падение прибыли компании объясняется резким снижением цен на нефть и газ по сравнению с рекордными уровнями 2008 года.