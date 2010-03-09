Мировые цены на нефть продолжают повышаться
08:00, 09 марта 2010Энергетика
2
В Нью-Йорке превысили 81 долл./барр.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,58 доллара - до 80,47 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,37 доллара - до 81,87 доллара за баррель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter