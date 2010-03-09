Мировые цены на нефть продолжают повышаться

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник продолжали повышаться на фоне обнародованных в конце прошлой недели позитивных данных о безработице в США, сообщает РИА Новости

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,58 доллара - до 80,47 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,37 доллара - до 81,87 доллара за баррель.