Мировые нефтяные трейдеры прекратили поставки бензина в Иран

Крупнейшие мировые нефтяные трейдеры Vitol, Glencore и Trafigura "без громких объявлений прекратили поставки бензина в Иран". Об этом сообщила накануне британская газета Financial Times, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Тем не менее, это решение вряд ли приведет к полной отрезанности Ирана от глобального рынка бензина, так как место этих поставщиков быстро занимают небольшие компании, базирующиеся в Дубае и Китае", - утверждает издание.

Financial Times отмечает также, что прекращение трйдерами поставок бензина в Иран является "знаком того, что угроза санкций и закулисные усилия Вашингтона /заставить компании разорвать сотрудничество/ дают свои плоды". Неназванные руководители компаний энергетического сектора связали этот демарш трех трейдеров, поставлявших в Иран 130 тыс баррелей бензина в сутки, с "возросшим политическим давлением". "Возможные политические проблемы более чем перевешивают деловые интересы", - отметил один из них.