«УкрГаз-Энерго» может возродиться

Киевский апелляционный хозяйственный суд на прошлой неделе удовлетворил апелляцию ЗАО СП «УкрГаз-Энерго» и постановил пересмотреть решение Хозяйственного суда Киева от 1 октября 2008 года о ликвидации предприятия.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь «УкрГаз-Энерго» Виталий КИСЕЛЬ.

По его словам, данное решение суд принял, поскольку, по мнению судебной коллегии, суды предыдущих инстанций не приняли во внимание нововые обстоятельства дела.

При этом он добавил, что дело передано на рассмотрение Хозяйственного суда города Киева для рассмотрения заявления «УкрГаз-Энерго» о пересмотре его из-за установленных новых обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Истцом в споре выступал НАК «Нафтогаз Украины», ответчиком - ЗАО «УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo и Шевченковская райадминистрация. Третьими лицами выступали Минтопэнерго, Минэкономики, Минфин, Минюст и Кабмин.

Решением суда признано недействительным решение учредительного собрания основателей «УкрГаз-Энерго» от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, Устав компании, утвержденный решением учредительного собрания основателей, изменения к Уставу, утвержденные решением собрания акционеров от 28 апреля 2007 года.

Также признана недействительной государственная регистрация «УкрГаз-Энерго». Решением суда компания будет закрыта путем ликвидации. В то же время суд отказал в создании ликвидационной комиссии.

В июне 2009 года Апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Хозяйственного суда Киева, который вынес определение о прекращении деятельности «УкрГаз-Энерго» путем его ликвидации по итогам рассмотрения иска «Нафтогаза Украины»

В декабре 2009 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность принятия Кабинетом министров Украины решения о ликвидации СП ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.