Крупнооптовые цены на бензины в Украине увеличились на 1,4%

С 1 по 9 марта 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-1,8% (в среднем на 1,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 1 по 9 марта 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 0,6%, или на 50 грн./тонна - до 7750 грн./тонна

Бензин А-92 – увеличились на 1,8%, или на 150 грн./тонна - до 8360 грн./тонна

Бензин А-95 – увеличились на 1,4%, или на 120 грн./тонна - до 8560 грн./тонна

Дизельное топливо – увеличились на 1,6%, или на 110 грн./тонна - до 6820 грн./тонна

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.