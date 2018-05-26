Соколовский: Дубина раскручивает политические мифы

В последние дни газовая тема опять начала набирать обороты. На авансцене появилась скандально известна “РосУкр-Энерго”. При этом звучат заявления, что якобы именно Виктор Ющенко мешал подписанию выгодных для Украины газовых контрактов в конце 2008 года. Ситуацию комментирует экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский...

- Богдан Иванович, на днях СМИ цитировали интервью экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины изданию «Зеркало недели», в котором наряду с корректным анализом ситуации на украинском газовом рынке прозвучало заявление, что в конце 2008 года «Нафтогаз» не смог заключить с «Газпромом» выгодный для Украины контракт в связи с якоыб «игрой Президента с «РосУкр-Энерго». Как Вы можете прокомментировать ситуацию, учитывая, что на то время были Уполномоченным Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности...

- Эта информация не отвечает действительности. Она скорее похожа на политическую мифологию, в которую, к сожалению, играет прежний руководитель “Нафтогаза”.

- Раньше Вы очень положительно отзывались относительно Олега Дубины...

- Я неоднократно отмечал человечность, честность, государственную позицию и высокие менеджерские качества О.Дубины. Потому не могу поверить, что этот позитивный человек по собственной воле стал постфактум оговаривать Президента в том, чего в действительности не было.

Справедливости ради, руководствуясь достоверной информацией, которая подтверждается официальными документами, считаю целесообразным еще раз напомнить отдельные факты, которые однозначно свидетельствуют, по чьей воле, как и при каких обстоятельствах на украинском газовом рынке появилась компания «РосУкр-Энерго», кто в действительности выгодно пользовался ее услугами и по чьему указанию подписывались газовые контракты 19 января 2009 года.

Если кто-то и «играет» вокруг «РосУкр-Энерго» (как говорит О.Дубина), то это не Президент, а, скорее, глава правительства и руководство «Нафтогаза».

- Но Тимошенко активно боролась за то, чтобы эта компания ушла с рынка, и добилась...

- Компания «РосУкр-Энерго» в 2006 году появилась на украинском газовом рынке с газом, вдвое дешевле, чем в Европе (95 долл. США при среднеевропейской – свыше 200) после того, как премьер-министр Ю.Тимошенко в 2005 году подготовила для нее свободное место, разрушив взаимовыгодный и для Украины, и для РФ формат сотрудничества по межправительственному соглашению, кстати, действующему вплоть до 2013 года.

Если бы глава правительства до 1 июля 2005 года – в соответствии с упомянутым соглашением – подписала межправительственный протокол на 2006 год, то для любой компании, в том числе, и «РосУкр-Энерго», в украинско-российском сотрудничестве просто не было бы места. А следовательно – не было бы и многочисленных политических спекуляций и болтовни о газе, в частности, упомянутых.

Этого, к сожалению, не случилось. Тогдашнее правительство даже не делало официальных попыток относительно подготовки протокола.

Следующее правительство Ю.Тимошенко вопреки договоренностям президентов Украины и России В.Ющенко и В.Путина относительно перехода на прямые схемы сотрудничества без любых посредников, вопреки директивам Президента Украины и многочисленным обращениям, в том числе, и руководства “Нафтогаза”, целый 2008 год до последней его секунды выгодно пользовался услугами «РУЭ», создавая публичную иллюзию якобы ее невосприятия.

- Но 30, уже ли 31 декабря 2008 года действительно вдруг возникли проблемы, которые, кстати, помешали Тимошенко вылететь в Москву для переговоров и непосредственного участия в подписании документов. Знаете ли Вы, что тогда случилось?

- Во-первых, премьер-министр могла ехать когда угодно и куда угодно, в том числе, и в Москву.

Во-вторых, не понятна ее роль в Москве в то время, поскольку контракт должны были подписать руководители компаний, а не правительств. В те дни неоднократно велись переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» по согласованию проекта контракта. Российская сторона в целом конструктивно подошла к этому вопросу и выставляла одно понятное условие – погашение украинской стороной долга за 2008 год в объеме около 2 млрд. долл. Этот вопрос (погашение долга – ред.) был решен 29 декабря на совещании при участии Президента, руководства «Нафтогаза» и НБУ. Была достигнута договоренность о кредите с привлечением Нацбанка, которая была безотлагательно реализована.

Я лично был участником совещания, на котором глава государства в целом поддержал проект контракта, согласованный на уровне «Нафтогаза» и «Газпрома», он должен был быть подписан 30 декабря. Это был неидеальный, но взаимоприемлемый документ, в котором, в частности, на 2009 год были предусмотрены базовая цена на газ в 250 долларов, транзитная ставка – 1,8 доллара.

Однако упомянутый проект не был подписан. Вместо этого по письменному указанию премьер-министра 19 января 2009 года был подписан контракт с базовой ценой 450 долларов при транзитной ставке 1,7, его Президент не видел ни до подписания, ни длительное время после подписания.

Сложно понять теперешнюю логику претензий О.Дубины к уже экс-президенту, при умалчивании того, что против собственной воли он вынужден был подписать контракты на выполнение прямого письменного распоряжения главы правительства. А глава правительства Юлия Тимошенко, по моим наблюдениям, никогда не прислушивалась к позиции или обращениям ни главы государства, ни экспертов, ни кого-либо другого, и не позволяла это делать своим подчиненным под угрозой немедленного увольнения, как это произошло с несколькими министрами.

- Благодарю за интервью.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)