Нефть теряет больше 1 доллара на барреле

Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель на фоне укрепления доллара и ожиданий роста запасов в США. В 16.30 мск цены на американскую легкую нефть снизились на $1,57 до $80,30 за баррель, а сорт Brent потерял $1,64 до $78,83 за баррель, сообщает Reuters.

Аналитики предполагают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли шестую неделю подряд в связи с повышением импорта и отсутствием роста загрузки НПЗ. Данные о запасах Американского института нефти выйдут поздно вечером во вторник, а отчет государственного Управления энергетической информации — в среду в 18.30 мск.

«Прогнозы очередного повышения запасов в США демонстрируют разрыв между базовыми показателями спроса-предложения, способствующими снижению цен, и надеждами на восстановление экономики, ведущими к их росту, — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. — Но рынок не желает все время слышать плохие новости и активнее реагирует на хорошие. Сейчас цены делают два шага вверх, один — вниз». ОПЕК не изменит квоты на добычу нефти на совещании 17 марта, но может сделать это позже в этом году по мере выхода мировой экономики из рецессии, прогнозируют аналитики, опрошенные Рейтер. Представители ОПЕК говорят, что довольны нынешним уровнем цен.

Доллар растет к валютной корзине, оказывая давление на нефтяные котировки, но трейдеры отмечают снижение влияния валют на нефтяные рынки в моменты публикации макроэкономической статистики.