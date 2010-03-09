Коэффициент рентной платы за нефть снижен на 4%

Минэкономики снизило корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть за февраль на 4%

Министерство экономики снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за февраль 2010 года на 3,9% по сравнению с установленным для января - до 0,7296.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в феврале 2010 года снизилась до 72,96 долл. за баррель, по сравнению с 75,98 долл. в январе 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т.