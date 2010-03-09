Украина увеличила производство электроэнергии на 11,4%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-феврале т.г. увеличилось на 11,4%, или на 3,558 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2009 года - до 34,806 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за два месяца тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 22,5%, или 2,950 млрд. кВт/ч, – до 16,083 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 1,4%, или 207,8 млн. кВт/ч, – до 14,840 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 6%, или 90,3 млн. кВт/ч, – до 1,595 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-феврале нарастили выработку электроэнергии на 15,6% - до 2,285 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в ОЭСУ по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.